Incident grav la Maternitatea Odobescu din Timisoara: o bucata de tavan s-a prabusit. Solicitare de relocare de urgenta a pacientelor

Panica a cuprins personalul si pacientii Maternitatii Odobescu din Timisoara dupa ce, pe 1 decembrie, o bucata de tavan s-a prabusit in baia din vecinatatea salii de nastere, la etajul sectiei de Neonatologie. Din fericire, nicio persoana nu se afla in interior in momentul incidentului.Starea avansata de degradare a cladirii, in care nu s-au mai facut investitii majore de decenii, este considerata principala cauza a acestui eveniment. Situatia scoate la lumina lipsa unei solutii viabile