Incident socant in vestul tarii. Un barbat i-a taiat mana cu o sabie unchiului sau

Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii din Hunedoara dupa ce i-a taiat mana cu o sabie unchiului sau, fapta avand loc la sfarsitul anului trecut.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara au anuntat ca procurorii au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, in stare de arest preventiv, pentru tentativa de omor asupra unui membru de familie si violare de domiciliu."La data de 20 decembrie 2023, in jurul orelor 23.00, avand asupra sa o sabie improvizata, ... citește toată știrea