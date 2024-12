Incident socant la Liceul "Nikolaus Lenau" din Timisoara: o eleva de 13 ani, umilita si agresata de colegi. Politia si Inspectoratul Scolar au demarat anchete

Politistii Biroului Siguranta Scolara din Timisoara investigheaza un caz de agresiune si umilire intre elevi, dupa ce in mediul online au aparut imagini tulburatoare cu o minora de 13 ani, fortata sa mearga in genunchi si sa se comporte ca un animal. Incidentul ar fi avut loc saptamana trecuta, in incinta Scolii "Ion Mincu", unde functioneaza si clase ale Liceului "Nikolaus Lenau".Conform primelor informatii, victima a fost dusa intr-o sala de clasa neutilizata de catre patru fete, inclusiv o ... citește toată știrea