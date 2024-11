Independentul Calin Georgescu a castigat alegerile prezidentiale, in Lugoj

Independentul Calin Georgescu a castigat alegerile in municipiul Lugoj, in primul tur al prezidentialelor. Conform rezultatelor centralizate de Autoritatea Electorala Permanenta, din cele 15.054 de voturi valabil exprimate in cele 32 de sectii de votare din Lugoj si satele apartinatoare, Tapia si Maguri, independentul Calin Georgescu a obtinut 3.541 de voturi (23,52%), fiind urmat de Elena-Vasilica Lasconi (USR) - 3.132 de voturi (20,8%) si Ion-Marcel Ciolacu (PSD) - 2.770 de voturi (18,4%). Pe ... citește toată știrea