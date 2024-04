INFORMARE CORAL IMPEX S.R.L.

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., in calitate de prestator de servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare pe domeniul public al Municipiului Timisoara prin achizitie publica de servicii nr. 130/13.09.2023, va aduce la cunostinta ca in perioada 15.04.2024 - 25.04.2024 se vor efectua servicii de dezinsectie exterior - combatere tantari si larvicidare pe domeniul public ... citește toată știrea