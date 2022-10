Initiativa revolutionara, urgenta momentului! Aquatim infiinteaza clusterul regional al apei la Timisoara

Sfarsitul saptamanii trecute s-a constituit intr-un moment cheie pentru pasii imediati pe care Aquatim ii va face cu parteneri importanti din domeniul apei, odata cu anuntarea unei idei revolutionare care va fi transformata in realitate, in perioada urmatoare.Aquatim a gazduit un nou forum local al apei, gandit si organizat impreuna cu partenerul de cursa lunga, Ciprian Nanu (BDG), profesionistul care stie si "vede" perfect drumul apei din perspectiva europeana, in format complex: economic, ... citeste toata stirea