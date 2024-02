Inotatorii Politehnicii Timisoara, salba de medalii la "Cupa Hod", in Ungaria

Inotatorii Politehnicii Timisoara s-au intors cu o salba de medalii de la "Cupa Hod", concurs international care a avut loc weekend-ul trecut la Hodmezovasarhely, in Ungaria. In plus, Emil Dancanet a fost recompensat pentru cea mai buna performanta din concurs.Sectia de natatie a Politehnicii Timisoara a participat, sambata si duminica, la "Cupa Hod", concurs international desfasurat in localitatea Hodmezovasarhely din Ungaria. Sportivii alb-violeti au cucerit nu mai putin de 18 medalii. ... citește toată știrea