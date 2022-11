Inselatorul consens din Bali

Entuziastii din lumea intreaga aplauda. In ziua in care pe planeta s-au inregistrat pentru prima data in istoria lumii 8 miliarde de locuitori, in plin razboi ruso-ucrainean, cand si tensiunile dintre Statele Unite si China s-au exacerbat la maximum, iata ca, la Bali, cei doi lideri ai polilor de putere ai lumii s-au reintalnit. Si au dat mana. S-au angajat sa coopereze in continuare. In primul rand, in cel mai nevralgic centru al lumii, zona Indo-Pacific. In al doilea rand, in lumea intreaga. ... citeste toata stirea