Inspectoratul Scolar Judetean Timis, laureat la Gala Dezvoltarii Durabile pentru Digitalizare

Inspectoratul Scolar Judetean Timis (ISJ Timis) a fost recunoscut drept lider in digitalizare in administratia publica, castigand premiul dedicat acestei sectiuni in cadrul Galei Dezvoltarii Durabile, organizata de Guvernul Romaniei, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila.Ceremonia a avut loc pe 5 decembrie, in studioul TVR din Bucuresti, si a reunit institutii si organizatii implicate in promovarea obiectivelor de dezvoltare durabila. ISJ Timis a fost reprezentat la eveniment de prof. ... citește toată știrea