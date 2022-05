Inspectorii Apelor Banat si ai Garzii de Mediu au inceput controalele in localitatile din Timis

Inspectorii Apelor Banat au inceput controalele pentru a verifica modul in care au fost salubrizate pana acum cursurile de apa in localitatile din judetul Timis.Inspectorii ABABanat fac echipa cu reprezentanti de la Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Timis, Garda Forestiera Timisoara si ISU Banat, in urma unui ordin emis de Institutia Prefectului judetului Timis.Se verifica: existenta depozitelor de deseuri si de material lemnos pe malurile si in albiile cursurilor de apa, ... citeste toata stirea