In perioada 04.12.2023 -05.01.2024, Inspectoratul Teritorial de Munca Timis va desfasura o actiune de control pentru verificarea modului in care se respecta prevederile legale pentru comercializarea articolelor pirotehnice.Obiectivele acestor inspectii sunt identificarea si verificare agentilor economici care desfasoara activitati de comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale in vigoare si cresterea gradului de constientizare al angajatorilor si al ... citeste toata stirea