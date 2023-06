Institutul Francez din Romania la Timisoara continua sa fie o forta motrice in viata culturala a orasului, iar seria de evenimente inovatoare precum "Plimbari Urbane: Revizitati Timisoara" demonstreaza angajamentul lor de a aduce o perspectiva proaspata si captivanta asupra patrimoniului cultural al orasului, in anul in care Timisoara este Capitala Europeana a Culturii. Evenimentele sunt gratuite, pentru oricine doreste sa participe.Seria de evenimente "Urban walks: Revisiting Timisoara" (n.r. ... citeste toata stirea