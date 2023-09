Viata este tare frumoasa, interesanta si cu multe surprize... Noi trebuie sa privim doar evenimentele placute din viata noastra !Fiind ACASA, in Romania, la Bocsa am avut bucuria sa particip la mai multe spectacole in care unul dintre actori este din orasul meu ! Este vorba de tanarul actor Alexandru Moldovan.Asa ca am luat legatura cu Alexandru si am realizat un interviu. De asemenea am colaborat cu el, ca actor si mi-a interpretat doua nuvele, ce sunt postate pe You Tube.Adalbert GYURIS: ... citeste toata stirea