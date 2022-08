Intreruperea alimentarii cu apa potabila, marti, in Timis si Timisoara

Marti 16 august, se intrerupe alimentarea cu apa rece in Sacalaz, Judetul Timis, Utvin, Judetul Timis. Lucrari de remediere a unor avarii. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, recomandam clientilor sa nu foloseasca apa in scopuri menajere, pana la limpezirea completa.Intrerupere a apei va fi si pe strada Aristide Demetriade, Municipiul Timisoara, Strada Albinelor, Municipiul ... citeste toata stirea