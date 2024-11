Investitie de 35 de milioane de euro la Vladimirescu, in judetul Arad

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, luni seara, o investitie de 35 de milioane de euro, in judetul Arad, unde a fost inaugurat un parc fotovoltaic mare, de 40MW, care va furniza energie verde catre 17 000 gospodarii."V-am spus ca o sa va dam zilnic vesti bune si ca in fiecare saptamana ne vom stradui sa inauguram un nou proiect. Astazi a fost randul judetului Arad sa fie exemplu pentru promisiuni indeplinite. Un parc fotovoltaic mare, de 40MW, a fost finalizat de compania CCE in ... citește toată știrea