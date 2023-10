"Ne putem indragosti de un personaj istoric asa cum ne putem indragosti de o cultura, de o tara, de un barbat sau de o femeie", a spus Maiwenn dupa proiectia filmului sau Jeanne du Barry, la un Q&A cu publicul care a durat mai bine de doua ore jumatate, joi, 19 octombrie, in deschiderea Les Films de Cannes a Timisoara."Jeanne era o persoana mult mai eleganta si distinsa decat a fost prezentata in filmul Sophiei Coppolla (n.r Marie Antoinette), am simtit nevoia sa o apar. Dar nu doar asta m-a ... citeste toata stirea