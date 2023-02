Invitatie speciala catre scolile din Timis, la Ziua portilor deschise la STP Timisoara

Societatea de Transport Public Timisoara lanseaza o invitatie tuturor cadrelor didactice si elevilor din Timisoara, in perioada de desfasurare a Programului National Scoala Altfel."In perioada 27.02.2023-03.03.2023, societatea noastra va organiza ZIUA PORTILOR DESCHISE, eveniment ce isi propune cresterea deschiderii fata de utilizatorii serviciului public de toate varstele, prin accesul acestora la activitatile zilnice ce se desfasoara in Depoul situat in bulevardul Dambovita nr.67", spune ... citeste toata stirea