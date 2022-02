Ioana Bala este noul director executiv interimar al Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii

Consiliul Director al Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, intrunit luni, 14 februarie, in sedinta extraordinara, a numit in unanimitate directorul executiv interimar, pentru un mandat de 6 luni, in persoana doamnei Ioana Bala, numirea devenind necesara dupa demisia fostului director executiv al Asociatiei. Ioana Bala face parte din echipa executiva a Asociatiei din august 2017, ocupand pozitiile de consilier juridic si manager de operatiuni. Conform statutului, din ... citeste toata stirea