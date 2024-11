IPJ Timis a transmis un mesaj de condoleante pentru Flavius, politistul de 21 de ani care a murit in timpul serviciului la Postul de Politie Ghizela

Flavius, un politist de 21 de ani a murit in timpul serviciului la Postul de Politie Ghizela din judetul Timis. Tanarul a fost gasit inconstient de colegul sau, care a alertat imediat serviciile de urgenta. Echipajul de ambulanta ajuns la fata locului a efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ o ora, dar, din pacate, politistul a fost declarat decedat.Incidentul tragic s-a petrecut joi seara, in jurul orei 22:00. Tanarul agent, aflat in tura de noapte, i-a spus colegului ca merge ... citește toată știrea