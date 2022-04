IPJ Timis atentioneaza!

Cu prilejul apropierii Pastelui 2022, Inspectoratul de Politie Timis atentioneaza ca, in data de 22.04.2022 (Vinerea Mare), programul de lucru la ghiseul de la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, din Timisoara, b-dul Take Ionescu, nr.44-46, pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar si a certificatului de integritate comportamentala, se va desfasura in intervalul orar 09.00-14.00, iar in perioada 23.04.2022 (sambata) - 25.04.2022 (luni), ghiseul va fi inchis.Aceasta ... citeste toata stirea