IPSS Ioan a conferentiat despre pace, la Paris: "De ce vrei sa-mi furi patria si pacea, daruri primite de la Dumnezeu?"

IPSS Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost invitat in capitala Frantei, Paris, la un mare eveniment international pentru promovarea pacii unde a sustinut, in data de 24 septembrie 2024, o stralucitoare si emotionanta conferinta despre importanta pacii in lume, in contextul in care doua razboaie intre natiuni au ingrozit umanitatea."Omul este un instrument muzical de pace", si-a inceput IPSS Ioan discursul in fata invitatilor din intreaga lume, cu acest citat din Clement Alexandrinul, Pedagogul. ... citește toată știrea