Irina Rimes, in concert la Timisoara

Irina Rimes isi poarta cel de-al patrulea album al sau, ,,ACASA", prin toata tara si nu numai. Turneul reprezinta o calatorie intre doua lumi si o fuga intre case. ACASA este despre cum fanii au devenit o parte importanta din casa Irinei Rimes si despre cum ea poate construi un ACASA, oriunde isi are muzica si ii este si publicul, cu care se va si intalni personal in aceasta serie de concerte.,,Noi avem casa in doua lumi. Cand suntem mici, ACASA are o forma materiala in ochii nostri, e un loc ... citeste toata stirea