ISJ Timis a inceput integrarea in sistemul de invatamant a copiilor refugiati din Ucraina

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Timis a pus in aplicare, incepand cu data de 14 martie, ordinul ministrului educatiei nr. 3.363 din 10 martie 2022, publicat in Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2022.Prof. Aura Danielescu, inspector sef al ISJ Timis, prin acest ordin au fost aprobate mai multe masuri. Este vorba de procedura privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare a activitatii de repartizare a prescolarilor/elevilor la unitatile de invatamant in care pot desfasura ... citeste toata stirea