ISJ Timis a prezentat reparatiile facute in scoli de Primaria Timisoara

In vederea pregatirii anului scolar 2022-2023, dar si pentru a raspunde nevoilor unitatilor de invatamant pe parcursul acestui an, Primaria Timisoara aduce spre informarea Inspectoratului Scolar Judetean tipurile de reparatii si interventii pe care le-am derulat si pe care le va derula in perioada urmatoare."Am primit in cursul zilei de astazi, o intrebare legata de situatia reparatiilor din scoli. Pentru a va transmite informatii corecte, avand in vedere ca nu ISJ gestioneaza partea de ... citeste toata stirea