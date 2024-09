ISJ Timis - mesaj catre elevii erei digitale!

Inspectoratul Scolar Judetean Timis atentioneaza ca scorul obtinut de catre elevi la testarea standardizata initiala ce se desfasoara in unitatile scolare din Timisoara si din judetul Timis este masurat in centile (intre 0 - 100) si reflecta gradul de competenta al elevului pe materia studiata in raport cu ceilalti elevi din tara.Scorul nu este implicat intr-un proces de notare, ceea ce inseamna ca scorul nu se traduce in nota. "Asadar daca scorul tau este 47, nota ta nu este 4,70!!" explica ... citește toată știrea