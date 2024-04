Istoricul svabilor din Banat

Centrul de Conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit miercuri, 24 aprilie 2024, conferinta "Auf den Spuren der Deutschen im Banat - Aufbruch in die Moderne" (Pe urmele germanilor in Banat - Inceputurile modernitatii), sustinuta de prof.univ.dr. Anton Sterbling, sociolog, scriitor si membru fondator al Grupului de Actiune Banat.Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Stiinte ale Comunicarii din cadrul UPT, in colaborare cu Societatea Culturala Romano-Germana din ... citește toată știrea