Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Timisoarei, Academia Romana Timisoara, Consiliul Judetean Timis si Asociatia Cultural-Filantropica "Ioan Oprea" organizeaza, in perioada 20-22 octombrie 2024, simpozionul cu participare internationala "Istorie, cultura si spiritualitate in Banat", editia a III-a.Manifestarea este dedicata comemorarii a 130 de ani de la nasterea Mitropolitului Vasile Lazarescu (1894-2024), 10 ani de la trecerea in vesnicie a Mitropolitului Nicolae Corneanu (2014-2024) si ... citește toată știrea