Italienii de la GDS Manufacturing investesc 6,4 mil. euro intr-o uzina noua si un parc fotovoltaic, in vestul Romaniei

Compania italiana Global Display Solutions (GDS) Manufacturing Services, care din 2004 detine la Arad o fabrica de echipamente electronice, va investi 6,4 milioane intr-o noua cladire industriala dotata cu parc fotovoltaic.Din suma totala a investitiei, 4 milioane de euro vor merge catre noua cladire, in pret fiind incluse renovarea si adaptarea la nevoile de productie. Alte 1,4 milioane de euro vor fi investiti in acest an in echipamente de productie, iar, separat, un milion de euro vor fi ... citeste toata stirea