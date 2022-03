ITM Timis a controlat statiile de benzina din Timisoara si din 19 comune din judet

Inspectoratul Teritorial de Munca Timis a desfasurat in perioada 10-16 martie, actiuni de control in statiile de distributie a carburantilor auto cod CAEN-4730, in Timisoara si in 19 comune din Timis.Este vorba de Lugoj, Faget, Jimbolia, Sannicolau Mare, Deta, Denta, Moravita, Ciacova, Jebel, Liebling, Lovrin, Sandra, Peciu Nou, Ghiroda, Dumbravita, Buzias, Mosnita Noua, Giroc si Sag.Au participat un numar de 45 de inspectori: 20 din compartimentul RM si 25 din compartimentul SSM.In ... citeste toata stirea