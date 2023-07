In aceasta perioada, in care se inregistreaza temperaturi extreme, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca - ITM -Timis desfasoara actiuni de control la angajatorii din Timis pentru a verifica modul in care sunt respectate masurile de protectie ale angajatilor.Esre vorba de masuri prevazute in OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.Aceste prevederi pentru asigurarea ... citeste toata stirea