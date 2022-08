Jandarmii au alungat mai multi zimbri care au intrat in gospodariile oamenilor din satul Ohaba

Jandarmii montani din Caras-Severin au fost chemati sa alunge mai multi zimbri care au intrat in gospodariile oamenilor din satul Ohaba, comuna Cornereva. Animalele au fost indepartate cu semnale acustice.Locuitorii din satul Ohaba, judetul Caras-Severin, au sunat la numarul de urgente 112 pentru a cere ajutor in indepartarea unor zimbri."Locuitorii din apropierea satului Ohaba au avut nevoie de sprijinul jandarmilor caraseni. In urma unui apel primit prin Sistemul Unic de Urgenta 112, ... citeste toata stirea