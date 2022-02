Japonia de Timisoara! Reprezentatie de Kendo si Iaido si expozitiei de stampe - la Muzeul National de Arta

Muzeul National de Arta Timisoara, in colaborare cu Clubul Sportiv Sam-Sho si Asociatia Cluburilor de Kendo, Iaido si Jodo, organizeaza, sambata, 19 februarie 2022, la ora 11:00, o reprezentatie de Kendo si Iaido, sub indrumarea senseiului Florin Ianasi.Reprezentatia va avea loc in Sala Baroca, fiind parte integranta a evenimentelor dedicate expozitiei de stampe japoneze "Celebrities of the Floating World 2022" si va fi urmata de un tur ghidat, oferit publicului de Andreea Foanene, curatoarea ... citeste toata stirea