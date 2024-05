Judetul Timis va fi regiune gastronomica europeana

Consiliul Judetean Timis si-a asumat rolul de lider de proiect pentru "Banat, regiune gastronomica europeana 2028" si anunta inceperea elaborarii dosarului de candidatura.Bidbook-ul proiectului va fi realizat de Caius Ovidiu Mersa, un antropolog culinar si expert in artele culinare. In urmatoarele doua saptamani, pana in 22 mai 2024, persoanele interesate pot contribui la documentul care va prezenta obiectivele, ariile de interes gastronomic, produsele si evenimentele care vor reprezenta ... citește toată știrea