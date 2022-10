Jungla si Tarzan! Premii de 2.500 de lei, la un inedit concurs, in cartierul Freidorf din Timisoara

Casa de Cultura Timisoara organizeaza "Strazi pentru comunitate" 2022. Daca ai o trupa de dans, vino, duminica, 9 octombrie, intre orele 13.00-15.00, la un concurs de dans, in parcul Petofi Sandor - FreidorfPentru ca Freidorf este cartierul in care s-a nascut Johnny Weissmuller, celebru pentru rolul sau din filmele Tarzan, tema aleasa pentru concurs este jungla.Pot fi prezentate dansuri africane, dansuri tematice inspirate de povestea lui Tarzan, dansuri in stil waka-waka.Premiile oferite ... citeste toata stirea