Karcher, lider in tehnologia de cleaning, a inaugurat o noua reprezentanta in ansamblul mixed-use Iulius Town Timisoara

TIMISOARA. Karcher, companie de origine germana, lider mondial in tehnologia de curatare, a inaugurat, recent, o noua reprezentanta proprie a brandului, KARCHER CENTER, in ansamblul mixed-use Iulius Town Timisoara. Aceasta este cea de-a opta in Romania si prima din Timisoara.Noua reprezentanta KARCHER CENTER se afla in Iulius Town si este dispusa pe 300 mp, unde sunt prezentate peste 500 de produse, atat pentru uz casnic, cat si profesional. Timisorenii gasesc in KARCHER CENTER toate ... citeste toata stirea