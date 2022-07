Kunsthalle Bega Timisoara. Tur ghidat, sambata, Adrian Oncu. Veniti!

Sambata, 16 iulie, 17:00, va avea loc turul ghidat in expozitiile TRIUMF AMIRIA LOVE LETTER TO IRINA BUJOR si TRIUMF AMIRIA LOVE LETTER TO MIHAI MIHALCEA de Adrian Oncu, la Kunsthalle Bega Timisoara.Adrian Oncu (nascut in Pancevo, locuieste si lucreaza in Timisoara) este un artist care lucreaza consistent cu subiecte queer si perspective critice despre ecologie.A participat la mai multe expozitii personale si de grup printre care la Muzeul de Arta din ... citeste toata stirea