In data de 3 septembrie, de la ora 19:30, iubitorii de muzica buna sunt invitati la Centrul Reformat Noul Mileniu, unde vor putea asculta un recital de orga sustinut de organistul Zsolt Mate Meszaros si Academica Brass coordonat de conf.univ.dr. Sergiu Carstea."Intrarea este libera - Splaiul Morarilor nr.7Biserica Reformata Noul Mileniu este cel mai recent construit edificiu in care va invitam in cadrul festivalului nostru.Ansamblul din care face parte impresioneaza prin arhitectura ... citeste toata stirea