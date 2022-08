La CODRU Festival 2022, langa Timisoara. Biletele sunt donatii, iar donatiile devin copaci!

La CODRU Festival 2022, banatenii vor dansa timp de 4 zile la 4 scene: Sub Soare, In Poiana, Pe VAL si Sub Codru, in perioada 25 - 28 august 2022, la padurea Bistra, langa Timisoara.Evenimentul are loc cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, a Primariei Ghiroda si Primariei Mosnita Noua, dar si a mai multor sponsori.E timpul sa alegi ziua in care vei veni in CODRU pentru artistii tai preferati! De astazi, varianta de ACCES Festival pe o singura zi, este disponibila https://bilete. ... citeste toata stirea