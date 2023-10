O noua dezinsectie pentru combaterea tantarilor si larvicidarelor de pe raza municipiului Timisoara, va avea loc, in perioada 10-20 octombrie, in functie de conditiile meteo. Tratamentele de dezinsectie vor fi terestre si se vor desfasura intre orele 21:00 - 06:00.Cetatenilor li se recomanda sa ocoleasca, pe cat posibil, zonele de actiune pe perioada pulverizarii, pentru a evita eventualele incidente neplacute. De asemenea, se recomanda apicultorilor ca, in perioada mentionata, sa ia toate ... citeste toata stirea