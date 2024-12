La Judetean - un film care combina genurile psihologic, politist si horror

Programul "cinemavindek" merge mai departe. In seria de proiectii de filme artistice vechi, urmeaza "M - Eine Stadt sucht eine Morder" ("M - Un intreg oras cauta un asasin"), pelicula germana din 1931, regizata de Fritz Lang. In rolul principal: Peter Lorre.Actiunea se centreaza pe un oras din Germania, in care mai multe crime infioratoare sunt comise de un pedofil. El rapeste si ucide copii. Panica se raspandeste rapid in randul populatiei, iar autoritatile locale nu reusesc sa dea de urma ... citește toată știrea