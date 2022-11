Primaria Municipiului Lugoj organizeaza, in perioada 7 noiembrie - 8 decembrie, prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, campania "Curatenia de toamna". Actiunea de curatenie se va desfasura in perioada 7 - 18 noiembrie in Lugojul Roman, iar in perioada 21 noiembrie - 2 decembrie in Lugojul German. Se va lucra inclusiv sambata si duminica, precum si in zilele de 30 ... citeste toata stirea