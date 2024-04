La lugoj s-a putut, la Timisoara nu. Baza sportiva de 1,5 milioane de euro, gata de inaugurare

Federatia Romana de Fotbal a anuntat, pe siteul oficial, ca, in aceasta saptamana, se inaugureaza baza sportiva de la Lugoj (alaturi de cea de la Feldioara- in judetul Brasov), construita prin Compania Nationala de Investiti, cu aproximativ 1,5 milioane de euro.Nu va avea loc o ceremonie, ci constructorul va preda lucrarea celor de la CNI, care urmeaza sa fie data Primariri Lugoj printr-un proces-verbal.Prin hotarare de consiliul o sa fie dat in administrare catre clubul CSM Lugoj.Baza ... citește toată știrea