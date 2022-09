La moartea unui lider comunist reformist

ContraeditorialMihail Gorbaciov a murit. Dumnezeu sa-l ierte! A fost conducatorul comunist al URSS-ului care a incercat sa reformeze sistemul comunist sovietic. Misiune imposibila, deoarece comunismul nu poate fi reformat!!! S-a dovedit prin tot ce-a urmat dupa perestroika si glasnost, atat in Uniunea Sovietica, cat si in tarile cotropite de ea. Cum ar fi putut exista o societate comunista care sa promoveze restructurarea, dar, mai ales, transparenta??? Am citit cateva versiuni ale memoriilor ... citeste toata stirea