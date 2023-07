Un tanar de 31 de ani, doctor in stiinte medicale, medic ginecolog, Alin Popescu s-a inecat duminica, 23 iulie, in lacul Gozna de la Valiug. Moartea sa a devenit, poate cum era de asteptat, in aceste vremuri, subiect de presa, subiect pe retelele sociale. Asta a fost ceea ce s-a vazut la suprafata, fara sa se stie cata disperare a existat in adancuri, atunci cand deja i se decidea, fara ca el sa stie, soarta. Trupul neinsufletit a fost descoperit in apa adanca de 25 m doar dupa cinci zile de ... citeste toata stirea