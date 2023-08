Programul Rabla Local, de scoatere din circulatie a autovehiculelor vechi, mai are la Timisoara nu mai putin de 3700 de locuri inca libere, care ar trebui ocupate in urmatoarea jumatate de luna. Data limita pana la care cei interesati sa primeasca la schimb cu masina casata 3000 de lei este 31 august, ora 16:30, sa se inscrie in Programul Rabla local privind casarea autovehiculelor uzate.Primaria Timisoara a alocat buget pentru 4700 de vehicule. Deocamdata interesul nu acopera oferta, doar ... citeste toata stirea