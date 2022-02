La Timisoara se dezvolta tehnologia integrata in modelul BMW iX

Compania de tehnologie Continental furnizeaza elemente esentiale pentru o experienta intuitiva si atractiva pentru utilizator in noul BMW iX. Ca raspuns la digitalizarea domeniului automotive, vehiculul electric integreaza computerul cu o putere ridicata de calcul in bordul masinii, ambele dezvoltate de Continental. Acesta gestioneaza complexitatea in crestere a software-ului, precum si aria functionala in dezvoltare rapida de la bordul masinii. Computerul ofera si puterea de calcul necesara ... citeste toata stirea