La Timisoara se vor produce pateu, parizer si crenvursti din carne hibrid

Sub coordonarea Universitatii din Varsovia, joi 26 septembrie, Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitatii de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara a lansat "Laboratorul Consumatorului" pentru co-crearea produselor din carne hibrid, in colaborare cu The Family Butchers.Cocan Ileana, sef lucrari la USV Timisoara, a explicat ca astfel carnea hibrid nu este o carne artificiala, cum au crezut unii. Nici nu exista laboratoare in Romania pentru a crea o carne artificiala, ... citește toată știrea