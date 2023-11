Un demers artistic inovator dedicat tinerilor artisti isi deschide portile in 14 noiembrie, la Timisoara. Este vorba despre expozitia Laborator Speculativ Doar Maine 1.0, gazduita pana in 30 noiembrie, de UPT Campus Creativ Timisoara. Evenimentul aduce in prim-plan proiecte inovatoare create de tineri artisti de la prestigioase facultati din tara si strainatate: Universitatea de Vest Timisoara, Universitatea Politehnica Timisoara, UNATC Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj, Universitatea ... citeste toata stirea