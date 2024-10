Lansarea expozitiei de vizualizari de date "ConnecTM", la UVT

Facultatea de Stiinte ale Guvernarii si Comunicarii si FabLab - Social Fabrics Research Lab lanseaza a treia editie a expozitiei "ConnecTM - Research Visualization Exhibition at UVT", vineri, 25 octombrie, de la ora 18:00, in holul de la etajul I al Universitatii de Vest din Timisoara (Bd. Vasile Parvan 4). Expozitia este publica si va fi cu acces gratuit pentru toata lumea.ConnecTM este un program al Facultatii de Stiinte ale Guvernarii si Comunicarii dezvoltat cu scopul de a promova in ... citește toată știrea