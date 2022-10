Lansarea programului Interreg IPA Romania-Serbia. Aproape 90 de milioane de euro pentru primarii, scoli, facultati si ONG-uri

Lansarea programului Interreg IPA Romania-Serbia va avea loc in data de 4 octombrie 2022, incepand cu ora 11.00, in Sala Multimedia a Consiliului Judetean Timis.Programul Interreg IPA Romania-Serbia cofinantat de Uniunea Europeana are un buget total de 87.725.681 euro, finantand proiecte privind protectia mediului si adaptarea la schimbarile climatice, sanatate si educatie, turism si cultura, respectiv managementul frontierei, concentrandu-se in acest fel pe dezvoltarea zonei de granita prin ... citeste toata stirea